Face aux critiques, le Département de la Charente-Maritime justifie sa décision de déposer les candélabres du pont d’Oléron. L’opération a lieu en ce moment, jusqu’au 6 février. Les 152 lampadaires sont progressivement retirés, car ils n’étaient plus en service depuis 2022. Des travaux similaires ont déjà eu lieu sur les ponts de La Seudre et de Martrou. Ils répondent à des enjeux économiques et écologiques. Pour le viaduc d’Oléron, la réhabilitation de l’éclairage aurait coûté 200 000 euros minimum, et 70 000 euros par an en fonctionnement et maintenance. L’objectif est également de limiter la pollution lumineuse et ses impacts sur la biodiversité.