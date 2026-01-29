Un projet artistique contre le décrochage scolaire. Une quinzaine d’élèves du lycée Marcel-Dassault de Rochefort ont participé pendant un an à la réalisation d’une stèle monumentale en pierre pour la communauté Emmaüs de Saint-Agnant. Ils ont été accompagnés dans ce travail par les compagnons de l’association. La rencontre de deux formes d’exclusion, l’une scolaire et l’autre sociale, dans un but commun, comme le souligne Erwan Briand, co-responsable d’Emmaüs Saint-Agnant :

Parmi les prochains projets : la réalisation d'un court-métrage et un séjour sportif. À noter que la stèle à l'entrée d'Emmaüs Saint-Agnant sera inaugurée ce samedi matin à 10h, en présence des élèves, des professeurs et des compagnons.