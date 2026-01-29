Un délai supplémentaire pour l’Hermione. Hier, le Tribunal judiciaire de La Rochelle a décidé de prolonger de deux mois la période d’observation, dans le cadre du redressement de l’association rochefortaise, propriétaire de la réplique de la frégate de La Fayette. Une période qui court depuis le mois de septembre. La structure échappe ainsi au placement en liquidation judiciaire, et va profiter de ce sursis pour relancer son appel aux dons et au mécénat. Une décision est désormais attendue le 25 mars pour connaître l’avenir du bateau, toujours en cale sèche au port de Bayonne. Il manque 5 millions d’euros pour réparer le navire dont la coque a été attaquée par un champignon il y a maintenant quatre ans.