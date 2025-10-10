

La mobilisation contre la fermeture d’un commerce à Saint-Pierre-la-Noue, près de Surgères. Ouverte depuis deux ans et demi, l’épicerie-restaurant Lotte & Liette va devoir baisser définitivement le rideau début décembre. En cause : de nouvelles conditions d’exploitation du local communal qui rendent désormais impossible la poursuite de l’activité dans des conditions financières viables. Aucune solution n’a pu être trouvée avec la mairie. Un crève-cœur pour de nombreux habitants et clients, qui ont adressé un courrier à la municipalité pour lui faire part de leur étonnement et de leur grande déception, à l’image de cette cliente :

Sentiment partagé par cet habitant de la commune :

Un collectif d’habitants et de clients est en train de se constituer pour réclamer le maintien de l’épicerie-restaurant Lotte & Liette. Des mots et une action qui réconfortent Eugénie Rousseau, la gérante de l’établissement avec son mari Alban :

Plus qu’un commerce de proximité, l’épicerie-restaurant Lotte & Liette est un véritable lieu de convivialité, qui propose des produits locaux, bios et de saison. Aucun déménagement n’est envisagé pour le moment, mais les gérants restent ouverts à toutes propositions.