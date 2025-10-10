L’inauguration hier matin d’un nouvel itinéraire cyclable sécurisé entre la commune de Saint-Mard et la ville de Surgères. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Vélo du Quotidien adopté l’an dernier par le Conseil départemental de la Charente-Maritime. Objectif : développer l’usage du vélo dans les trajets journaliers, pour se rendre au travail, au collège ou faire ses courses. L’itinéraire entre Surgères et Saint-Mard fait partie des neuf axes prioritaires dits « expérimentaux » pour tester des aménagements à court terme, réutilisant tout ou partie de la voirie existante, rendant ainsi les aménagements réversibles et peu couteux.
