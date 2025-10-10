L’affaire des colis piégés en Dordogne rebondit en Charente-Maritime. Les investigations se sont poursuivies à Boscamnant, dans le sud du département, d’où est originaire l’auteur des faits qui avait envoyés des colis piégés à trois personnalités, en l’occurrence Manuel Bompard, Estelle Denis et Élodie Poux. Une perquisition a eu lieu au domicile du père du suspect. Les enquêteurs y auraient découvert des engins pyrotechniques, ainsi qu’une lettre destinée au président de la République Emmanuel Macron dans laquelle se trouvait de la poudre blanche à base d’amidon. Le mis en cause âgé de 51 ans était toujours en garde à vue hier. Il doit être jugé aujourd’hui à Périgueux en comparution immédiate.