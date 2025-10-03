Mobilisation en baisse en Charente-Maritime. Hier, la nouvelle journée d’action interprofessionnelle contre le budget de l’État et l’injustice sociale a rassemblé moins de personnes dans le département que le 18 septembre dernier. Ils étaient 1 600 manifestants contre 6 000 deux semaines plus tôt. 700 l’après-midi à La Rochelle, 400 dans la matinée à Saintes, une trentaine à Saint-Jean-d’Angély, autant à Jonzac et environ 450 à Rochefort. Rochefort où le cortège a défilé en ville, bien décidé à maintenir la pression sur le chef de l’État, son Premier Ministre et le futur gouvernement, à l’image de Cécile They, aide-soignante à l’hôpital de Rochefort et membre du syndicat CFTC santé sociaux 17 :

Même discours du côté de Solenne, une manifestante engagée :

On écoute à présent Christophe Chocard, secrétaire départemental du syndicat Unsa Charente-Maritime, qui explique l’importance de son engagement :

Dans l’Éducation nationale, la mobilisation a également été peu suivie. L’Académie de Poitiers a comptabilisé 6,51% d’enseignants grévistes contre 19,29% le 18 septembre.