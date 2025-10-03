La Ville de La Rochelle donnera ce soir le coup d’envoi d’Octobre rose, le mois de lutte contre le cancer du sein. L’opération sera lancée à 19h30 place de l’Hôtel-de-Ville par le maire Thibaut Guiraud et le président du comité départemental de la Ligue contre le cancer Jean-Marie Piot. De nombreuses actions sont prévues pour sensibiliser le public à l’importance du dépistage, même précoce.

Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus il se soigne facilement, et plus les chances de guérison sont élevées, dans 9 cas sur 10. Il est donc essentiel de faire les mammographies de dépistage, même en l’absence de tout symptôme ! Dès l’âge de 25 ans, un examen clinique des seins par un médecin, une fois par an, est recommandé. Pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, la Ville de La Rochelle va se parer de rose, à l’occasion du coup d’envoi d’un mois de mobilisation. Une déambulation partira ce vendredi soir de l’Hôtel-de-Ville direction les Tours du Vieux-Port et la Grande Roue, qui seront illuminées en rose pour l’occasion. Ainsi, tout au long du mois d’octobre, les Tours du Vieux Port, la façade de l’Hôtel de Ville, ainsi que les douves entre la tour de la Lanterne et la tour de la Chaîne, et la Grande Roue, seront éclairées en rose. L’association des commerçants City Club proposera également la vente de parapluies roses au profit de la Ligue contre le cancer. Plusieurs temps forts sont également prévus, comme des ateliers d’autopalpation ce vendredi toute la journée, place de Verdun. Le bal des roses ce samedi, de 15h à 18h, devant la mairie. Une marche de 4 km jeudi prochain au départ à 10h du Centre des congrès des Minimes. Et une marche gourmande de 10 km le samedi 11 octobre, au départ à 11h30 d’Urville vers le quartier de Tasdon.

À Saint-Jean-d’Angély, c’est demain qu’aura lieu le lancement officiel de la campagne d’Octobre rose. Un évènement qui va débuter dès 8h30 dans la cour du cloître de l’Abbaye royale. Un village « prévention santé » avec des stands et des animations sera ouvert de 9h à 12h30. Une marche et une course de 6 km contre le cancer du sein est prévue à 10h30. La participation est de 7 euros. L’intégralité des fonds collectés permettra de maintenir et développer les soins de support qui améliorent la qualité de vie des patients du territoire.