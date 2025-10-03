Le collège Jean-Monnet de Courçon s’adresse aux parents d’élèves. Après les révélations d’une affaire de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs concernant un ancien surveillant de l’établissement, une lettre d’information importante a été communiquée hier aux familles, rappelant la disponibilité du service médico-social pour un accompagnement des élèves. « Des personnels ressources sont mobilisés », assure la direction du collège qui en avait déjà informé les parents à la rentrée, après l’ouverture d’une enquête de gendarmerie, en précisant que les faits présumés se sont déroulés en dehors du cadre scolaire. Une dizaine de victimes de 9 à 17 ans a été identifiée. Pour rappel, le mis en cause âgé de 29 ans, qui était également entraîneur de foot au club de Courçon, a été mis en examen et placé en détention.