Le coup d’envoi aujourd’hui d’Octobre rose. C’est le mois de lutte contre le cancer du sein. De nombreuses actions sont prévues en Charente-Maritime, comme à Saint-Jean-d’Angély où la médiathèque municipale propose deux rencontres. La première ce vendredi à 20h30 avec Sabine Rougeon, prothésiste capillaire qui accompagne les personnes atteintes de cancer dans la réappropriation positive de leur image. Elle sera accompagnée d’une cliente qui témoignera de son parcours « avant / pendant / après » la chute des cheveux. La seconde aura lieu le samedi 11 octobre, à 14h30, avec Aude Danton, auteure du livre « La chambre océan », qui parlera de son combat contre le cancer du sein et la leucémie. C’est gratuit, sur réservation au 05 46 32 61 00.