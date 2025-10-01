L'INFO LOCALE EN CONTINU, SORTIR


Le coup d’envoi aujourd’hui de la Fête de la science en Aunis Sud. L’évènement national se décline au niveau local, avec un programme riche et accessible à tous autour de Surgères, proposé par le réseau des bibliothèques de la Communauté de communes. Le public est invité à explorer les multiples facettes de l’Intelligence(s) à travers des ateliers, des spectacles et des conférences. Ça commence ce mercredi avec un atelier robotique, de 16h à 18h, à la bibliothèque du Thou, suivi de deux ateliers sur l’IA les 4 et 11 octobre. Julie Parpais, coordinatrice du réseau des bibliothèques Aunis Sud, nous en parle :

La Fête de la science en Aunis Sud sera également marquée par deux temps forts que nous détaille Julie Parpais :

Un dernier atelier robotique conclura la Fête de la science le 5 novembre à la bibliothèque du Thou, de 16h à 18h. Tout le programme sur aunis-sud.fr