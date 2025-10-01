

Le coup d’envoi aujourd’hui de la Fête de la science en Aunis Sud. L’évènement national se décline au niveau local, avec un programme riche et accessible à tous autour de Surgères, proposé par le réseau des bibliothèques de la Communauté de communes. Le public est invité à explorer les multiples facettes de l’Intelligence(s) à travers des ateliers, des spectacles et des conférences. Ça commence ce mercredi avec un atelier robotique, de 16h à 18h, à la bibliothèque du Thou, suivi de deux ateliers sur l’IA les 4 et 11 octobre. Julie Parpais, coordinatrice du réseau des bibliothèques Aunis Sud, nous en parle :

La Fête de la science en Aunis Sud sera également marquée par deux temps forts que nous détaille Julie Parpais :

Un dernier atelier robotique conclura la Fête de la science le 5 novembre à la bibliothèque du Thou, de 16h à 18h. Tout le programme sur aunis-sud.fr