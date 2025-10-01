L’appel à la grève et à la mobilisation demain contre le budget d’austérité de l’État et l’injustice sociale. Pour rappel, cinq rassemblements à l’initiative d’une intersyndicale sont prévus en Charente-Maritime : à 10h au jardin public de Jonzac, à 10h30 place Colbert à Rochefort, devant le palais de justice de Saintes et devant l’Hôtel-de-Ville de Saint-Jean-d’Angély, avant une grande manifestation à 14h sur le parvis de la gare de La Rochelle. À Saintes, l’action sera précédée d’un rassemblement de la CGT devant l’un des laboratoires Synlab-Charentes qui s’apprête à dérouler un plan de licenciements. Neuf emplois seront supprimés, dont 6 en Charente et 3 en Charente-Maritime.

Conséquence de la grève demain : des perturbations sont à prévoir demain dans les écoles, notamment en ce qui concerne les accueils périscolaires et la cantine, comme à Rochefort. Il est demandé aux parents de récupérer leurs enfants sur le temps de pause méridienne. Toutefois, un accueil minimum sera assuré, mais sans production de repas. Les garderies seront fermées le matin, mais ouvertes le soir jusqu’à 18h15. 17h pour l’école primaire Libération.

Et puis dans l’Agglomération de Saintes, huit classes seront fermées à Chermignac, Saint-Césaire, Vénérand et Paul-Bert à Saintes. Des perturbations sont également à prévoir en ce qui concerne le transport scolaire, l’accueil périscolaire et la cantine.