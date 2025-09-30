L’entrée en vigueur dans trois mois du Pass Cyclad pour les particuliers dans les 22 déchetteries du territoire desservies par le service public. À partir du 1er janvier 2026, nul ne pourra y accéder sans le précieux sésame. Chaque usager détenteur se verra octroyer un droit de 24 passages par an. Un service a été spécialement créé il y a tout juste un an pour en assurer la délivrance. Et depuis, les demandes ne faiblissent pas, comme le souligne Marie Lepage, coordonnatrice déchetterie à Cyclad :

L’objectif est aussi d’éviter la fraude et les abus, mais également d’exploiter des données de fréquentation plus précises pour optimiser le service. Délivré sous forme de QR code ou de carte, le Pass cyclad est accordé sur demande préalable. Sylvia Devoye, agent administratif à Cyclad, explique la marche à suivre à ceux qui n’auraient pas encore effectué leur demande :

En cas de perte ou de vol, toute nouvelle carte sera facturée 15 euros. Pour en savoir plus, une permanence est assurée tous les quinze jours le vendredi après-midi au siège de Cyclad à Surgères. Des permanences extérieures seront organisées dès le mois prochain sur le territoire.

Et puis à noter, par ailleurs, que les 22 déchetteries de Cyclad seront exceptionnellement fermées le 13 octobre. Une journée de formation est organisée ce jour-là à destination des agents valoristes, dont le métier connait des évolutions importantes pour répondre aux enjeux du recyclage et du réemploi. La réouverture interviendra le lendemain aux horaires habituels.