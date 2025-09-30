

Les Fêtes de l’Ostra reviennent pour une 2e édition à Marennes-Hiers-Brouage. Après le succès de la première l’an dernier qui a réuni 4 000 visiteurs, les organisateurs sont de nouveau très enthousiastes à l’idée de proposer cet évènement au cœur de la capitale de l’huître. Celui-ci aura lieu le samedi 18 octobre. Au programme : des dégustations, des rencontres avec des chefs, des démonstrations culinaires, et un marché de producteurs et de créateurs. En clôture : le concert gratuit en soirée de Sanseverino. L’entrée est libre dès 10h. Plus d’infos sur fetesdelostra.fr