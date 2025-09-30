

Rock en stock fait son retour sur Hélène FM. À partir du 7 octobre, l’émission emblématique de votre radio locale revient, après plus de 20 ans d’absence. Lancée en 1983 par le Surgérien Christian Mandineau, elle s’est arrêtée 20 ans plus tard en 2003, puis a bien failli revenir à la fin des années 2010. Mais la disparition de son créateur en septembre 2020 a balayé tout espoir de retour. Toutefois, cinq ans plus tard, c’est un passionné qui reprend le flambeau, en hommage à son prédécesseur. Il s’agit de Philippe Decool. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/09/rock-2.mp3 Philippe proposera un voyage à travers le rock d’hier et d’aujourd’hui, à la découverte de pépites musicales et d’anecdotes croustillantes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/09/rock-1.mp3 Rendez-vous sur Hélène FM à partir du 7 octobre. L’émission sera diffusée chaque premier mardi du mois, de 20h à 21h, et en podcast sur helenefm.com