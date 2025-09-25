Un projet de crèche interentreprises écologique va bientôt voir le jour à Saint-Jean-d’Angély. En gestation depuis plus d’un an, il est porté par l’Udaf 17, l’Union départementale des associations familiales de Charente-Maritime, qui réalise depuis neuf mois une enquête auprès de 300 employeurs de la ville pour savoir si ce projet est viable. Et c’est le cas, puisqu’une quinzaine de berceaux sont déjà réservés. Les travaux devraient démarrer dans cinq mois.

En tant que représentante des familles, créatrice et gestionnaire de services, l’UDAF 17 s’investit sur cette question depuis de nombreuses années. C’est en ce sens que deux crèches interentreprises ont été créées en Charente-Maritime, à Périgny en 2010, et à Saintes en 2022, pour répondre aux besoins des employeurs et des familles en matière de garde d’enfants. Une troisième est donc sur le point de voir le jour à Saint-Jean-d’Angély, avec des horaires atypiques pour répondre aux besoins des parents. C’est-à-dire que les heures d’accueil seront aménagées en fonction des entreprises, et surtout de leurs employés. Ainsi, la crèche sera ouverte du lundi au vendredi, de 6h30 à 19h30, avec la possibilité d’annuler la réservation d’un berceau jusqu’à 48 heures à l’avance.

Pour que le projet soit viable et que la construction du bâtiment puisse débuter, il faut qu’un minimum de 30 berceaux soient préréservés. La moitié l’est déjà. Une 2e phase de pré-réservations est en cours jusqu’au 15 décembre. Le chantier doit démarrer dans cinq mois, pour une livraison d’ici deux ans.