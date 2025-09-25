Le chantier d’aménagement d’une digue le long de la Charente à Rochefort touche à sa fin. Lancé en novembre dernier, il est sur le point de se terminer. Porté par le Département de la Charente-Maritime, l’ouvrage, d’un mètre de haut sur un peu plus d’un km, va relier la Porte Bégon au pont Rouge, et permettra de protéger la population et les biens d’un évènement climatique de type Xynthia, du nom de la tempête qui a causé d’importants dégâts à cet endroit en février 2010. Fermée à la circulation en raison des travaux, l’avenue de la Libération va rouvrir aux véhicules à partir du mois de novembre. L’accès est uniquement autorisé aux piétons et aux vélos.