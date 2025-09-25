Municipales 2026 : la maire sortante de Surgères Catherine Desprez n’est pas candidate à sa propre succession. Elle l’a officiellement annoncé ce mardi, au lendemain de l’annonce de la candidature du conseiller municipal d’opposition Divers centre Thomas Godeau. Après 25 années à la mairie de Surgères, d’abord en tant qu’adjointe, puis en tant que maire pendant deux mandats, Catherine Desprez ne se représente pas et part avec le sentiment du devoir accompli. C’est son actuelle 2e adjointe aux affaires sociales Pascale Gris qui devrait conduire la liste de la majorité sortante aux élections de mars prochain.