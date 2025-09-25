Port-des-Barques et Montguyon rejoignent le réseau des « Villages de Pierres et d’Eau » de la Charente-Maritime. Ainsi, les deux communes sont reconnues pour le caractère remarquable de leur patrimoine bâti et naturel, au bord de l’eau, et dans un ensemble paysager cohérent et vivant. L’objectif de ce réseau est de protéger, valoriser et d’apporter de nouveaux moyens aux communes pour développer un tourisme maîtrisé et respectueux de l’environnement. 16 villages sont ainsi labellisés dans le département.