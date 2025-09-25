

La Nuit de la recherche s’invite ce samedi à Surgères et La Rochelle. L’évènement régional de Nouvelle-Aquitaine débarque pour la première fois en Charente-Maritime, avec l’ambition de proposer au grand public une immersion originale et ludique dans le monde scientifique, à travers des expériences accessibles et interactives. Plusieurs temps forts sont prévus.

Pour la première fois en Charente-Maritime, La Rochelle Université et l’Espace Mendès France de Poitiers co-organisent l’événement, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Fondation La Rochelle Université. La Nuit de la Recherche réunit les laboratoires des six universités du territoire, et les quatre centres de culture scientifique, technique et industrielle de la région. Au programme : des rencontres avec des scientifiques, des ateliers participatifs, des spectacles décalés et des expositions surprenantes. Plusieurs temps forts sont prévus ce samedi à la médiathèque de Surgères comme un atelier d’ombres mobiles sur les animaux marins, de 10h à midi, animé par l’artiste Pascaline Mitaranga, en présence de Lola Gilbert, chercheuse à l’Observatoire Pelagis de La Rochelle ; une dégustation d’algues marines de l’île de Ré, de 14h à 17h, en présence de chercheuses du laboratoire LIENSs de La Rochelle qui étudient les différentes molécules produites par les algues, et notamment leurs bienfaits thérapeutiques ; des visites guidées du musée itinérant NANOmusée qui met en lumière la recherche scientifique de La Rochelle université par le biais de l’art ; et la découverte du Petit laboratoire de Mme Lupin, un cabinet de curiosité avec des objets insolites qui bougent tout seuls ou qui défient la gravité.

À La Rochelle, un spectacle jeune public est proposé à 16h30 à la médiathèque Michel-Crépeau « De l’expérimentation des expériences expérimentales », avant une conférence à 18h30 de Gilles Bœuf sur le thème « Le climat change, et nous ? L’humain dans le vivant ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’Université de La Rochelle univ-larochelle.fr