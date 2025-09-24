Un feu dans un parking souterrain à La Rochelle. Une quarantaine de sapeurs-pompiers sont intervenus hier après-midi, avenue Carnot, en centre-ville, suite à un incendie qui s’est déclaré dans le sous-sol d’un immeuble d’habitation de deux étages. Une voiture a pris feu. L’alerte a été donnée vers 13h15. Une dizaine de véhicules de secours ont été mobilisés. Une trentaine de résidents ont été évacués. Un homme de 60 ans, incommodé par les fumées, a été pris en charge et transporté à l’hôpital. La police s’est rendue sur place. Une enquête a été ouverte.