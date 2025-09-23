À Saint-Hilaire-de-Villefranche, la Société des fêtes organise un après-midi dansant, avec ou sans repas, samedi 4 octobre, à partir de midi, à la salle polyvalente. Il sera animé par l’orchestre Les Baladins. Au menu : kir royal et gâteaux apéritifs, moules camarguaises, jambon à l’os sauce Pineau, pommes de terre grenaille, assiette de deux fromages et sa salade verte, tarte aux pommes, vins rosé et rouge en bouteille, café et digestif. Entrée et repas 26€, bal seul 11€. Réservations, avant le 30 septembre, au 05 46 95 38 73 ou au 06 61 49 04 31. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.