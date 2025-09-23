La police nationale recrute en Charente-Maritime. Environ 50 postes d’adjoints sont à pourvoir actuellement dans les commissariats de La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan. Aucun diplôme n’est exigé. Il faut juste avoir entre 18 et 30 ans, être de nationalité française, en bonne condition physique et n’avoir aucun antécédent judiciaire. Les candidats inscrits devront passer des tests à l’écrit, à l’oral et en sport. Ceux qui seront ensuite retenus devront suivre une formation rémunérée de quatre mois en école de police, avant leur affectation. Pour en savoir plus, une journée Portes ouvertes est organisée demain à La Rochelle et Royan, sur inscription préalable.