

Une première grande dictée intergénérationnelle à Surgères. La société de formation Aireaumétal organise cet évènement samedi 4 octobre, dès 15h, à la salle du Lavoir. Enfants, parents et grands-parents sont invités à relever le grand défi de l’orthographe, de la grammaire et de la conjugaison. Quatre catégories sont proposées en fonction de l’âge des participants. À l’heure où les SMS et les réseaux sociaux pourraient représenter une menace pour la langue française, c’est l’occasion de replonger dans son Bescherelle et de s’exercer en famille, comme le souligne l’organisateur Serge Bénard :

Une 2e édition pourrait avoir lieu en décembre. Pour s’inscrire, il faut contacter le 06 08 75 00 51.