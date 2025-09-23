

Le coup d’envoi aujourd’hui du Grand pavois de La Rochelle. Le salon nautique international à flot revient pour une nouvelle édition jusqu’à dimanche. Six jours durant lesquels le public va pouvoir découvrir plus de 700 bateaux dont environ 300 à flot. Plus de 70 000 visiteurs sont attendus. C’est LE rendez-vous de la filière nautique française. Cette année, l’invité d’honneur, c’est le fort Boyard. Alors qu’un vaste chantier de sauvegarde a démarré cet été, le monument emblématique de la Charente-Maritime, de renommée mondiale, est à l’honneur.

Plus qu’un simple fort et véritable joyau du patrimoine, le fort Boyard représente fièrement l’identité charentaise-maritime, qu’il fait rayonner en France, comme à l’étranger. Imaginé par Louis XIV, impulsé par Napoléon Ier et achevé sous Napoléon III, il a accueilli des légendes du cinéma telles qu’Alain Delon et Lino Ventura, tout en défiant les plus intrépides participants de l’émission culte « Fort Boyard » encore diffusée aujourd’hui. Depuis toujours son mystère intrigue, et chaque année, les milliers de croisiéristes qui en font le tour demandent à le visiter. Un rêve qui va devenir réalité en 2028, grâce aux travaux de restauration engagés par le Département de la Charente-Maritime, propriétaire des lieux. Malheureusement, aussi robuste qu’il puisse paraître, le fort Boyard subit depuis plusieurs décennies les assauts des vagues et du temps, et se trouve menacé. Afin de ne pas le laisser périr, la collectivité s’est lancée cet été dans un important programme de sauvegarde, et s’est associé à la Fondation du patrimoine pour mener une campagne de mécénat. Profitant de son statut d’invité d’honneur du Grand Pavois La Rochelle 2025, l’occasion est de mobiliser le plus grand nombre pour sauver le fort Boyard et récolter des dons. Les travaux sont estimés, rappelons-le, à 44 millions d’euros.

De nombreuses animations sont prévues autour du fort Boyard, comme une exposition de cartes postales qui retrace la lente détérioration du monument, des dédicaces d’auteurs qui évoquent le fort dans leurs ouvrages, une maquette du fort en Lego, du gaming avec un projet de création du fort sur Minecraft, des défis comme à la télé avec les maîtres du temps, ou encore une rencontre avec Pierre Godde, l’ancien producteur de l’émission, mais aussi des croisières en bateau, et même le service tous les midis d’un menu « fort Boyard » dont 1 euro sera reversé à la sauvegarde du vaisseau de pierre. Rendez-vous jusqu’à samedi, de 10h à 19h. Fermeture le dimanche à 18h.