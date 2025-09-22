Le corps sans vie d’un homme d’une quarantaine d’années a été retrouvé hier en fin de matinée, dans une voiture immergée à Saint-Georges-d’Oléron. Le véhicule se trouvait plongé dans le chenal de la Perrotine, à Boyardville. C’est un promeneur qui a fait la macabre découverte. Il a aussitôt alerté les secours qui ont récupéré le corps. La victime a pu être identifiée. Il s’agit d’un habitant de Châtelaillon-Plage, déjà connu pour de multiples infractions. Une enquête a été ouverte par le parquet de La Rochelle, et une autopsie a été ordonnée, mais la piste accidentelle semble privilégiée.