À Surgères, un chantier de fouilles archéologiques démarre ce lundi place Georges-Brassens. Il s’inscrit dans le cadre des études de faisabilité du projet d’extension du cinéma Le Palace. Ce diagnostic, qui va durer une semaine et demie, prévoit de réaliser des tranchées sur la partie dallée de la place, ainsi que sur une portion du parking. Une douzaine de places de stationnement seront neutralisées.

Les études de faisabilité du projet d’extension du cinéma se poursuivent à Surgères. Implanté depuis des décennies en centre-ville, à côté de la Halle et au-dessus du marché, Le Palace et son unique salle de projection, qui accueillent plusieurs séances par semaine, mais aussi des spectacles et des concerts, se sentent toujours à l’étroit dans cet espace. L’objectif est de créer deux salles supplémentaires dans un bâtiment flambant-neuf, avec une emprise sur la place Georges-Brassens, raccordé au bâtiment existant par une passerelle enjambant la rue des Trois frères Nadeau. C’est en tous cas l’un des scénarii envisagés.

La suite des études consiste donc à réaliser un chantier de fouilles sur ce périmètre. Le Département de la Charente-Maritime et son service d’archéologie, la Communauté de Communes Aunis Sud et la Commune de Surgères, en lien avec les services de l’État, engagent un diagnostic d’archéologie préventive, prescrit par arrêté du Préfet de Région. Des tranchées seront réalisées sur la partie dallée de la place Georges-Brassens et sur une petite partie du parking, soit environ une douzaine de places de stationnement qui seront impactées. L’emprise de l’opération sera totalement fermée et interdite au public durant les phases d’exploration et d’étude du terrain.

La décision définitive d’extension de l’espace culturel Le Palace reviendra aux élus de la Communauté de communes Aunis Sud qui siégeront lors du prochain mandat. C’est-à-dire après mars 2026.

Le chantier sera certes fermé et interdit au public le temps des travaux, mais les rues du Véco, Jules-Ferry et des Trois frères Nadeau resteront ouvertes à la circulation, y compris les jours de marché. Les containers à déchets seront toujours accessibles.