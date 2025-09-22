Municipales 2026 : Thomas Godeau se déclare candidat à la mairie de Surgères. L’actuel conseiller municipal d’opposition de 32 ans va conduire la liste Surgères en commun. Une liste d’ouverture et d’union de personnalités modérées issues de la gauche, de la droite et du centre, qui se donne pour mission de proposer une alternative à la majorité sortante, avec un projet articulé autour de quatre priorités : améliorer le cadre de vie et la sécurité en déplaçant notamment la police municipale en centre-ville, mieux soutenir la vie associative en redistribuant les subventions, faire de Surgères une commune intergénérationnelle, sportive et culturelle, et renforcer la citoyenneté en mettant en place notamment un budget participatif. On écoute Thomas Godeau :

Thomas Godeau et son équipe promettent de mener une campagne de terrain, en multipliant les rencontres en porte-à-porte, sur le marché et les réseaux. Le candidat Divers centre est le premier à se déclarer. La maire sortante de Centre droit Catherine Desprez ne s’est pas encore exprimée.