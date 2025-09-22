Environ 500 personnes ont défilé samedi après-midi à La Rochelle, dans le cadre de la 3e édition de l’Appel de La Rochelle. Une marche pour la préservation de l’environnement et contre l’utilisation de pesticides dans l’agriculture, qui a réuni de nombreuses personnalités politiques à l’image du député écologiste charentais-maritime Benoît Biteau et de la secrétaire nationale du parti Les Écologistes Marine Tondelier. Manifestation réussi pour l’association organisatrice Avenir Santé Environnement, engagée contre l’exposition des habitants aux pesticides dans la Plaine d’Aunis, l’un des territoires les plus pollués de France par les produits phytosanitaires.