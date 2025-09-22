Clap de fin pour le Festival de la fiction de La Rochelle. L’évènement s’est refermé samedi soir avec la cérémonie de clôture et la remise d’une quinzaine de prix dont celui du Meilleur scénario, qui a pris le nom du président du festival décédé cet été Stéphane Strano. Il a été décerné à Marie-Sophie Chambon, Anaïs Carpita, Judith Havas et Camille Pierrard pour la série « Bistronomia » qui débarque jeudi prochain sur France Télévisions. On écoute la réaction de Marie-Sophie Chambon :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/09/fiction-1.mp3 Parmi les autres prix, on retiendra celui de la Meilleure interprétation féminine remis à la comédienne Clémentine Célarié pour la série de TF1 « Le diplôme ». On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/09/fiction-2.mp3 La série « Le diplôme » en six épisodes sera prochainement diffusée sur TF1. Concernant le Festival de la fiction, il reviendra à La Rochelle l’année prochaine, du 15 au 20 septembre 2026.