Journée d’action ce jeudi partout en France. Le mouvement de grève interprofessionnelle s’annonce fortement suivi. L’ensemble des syndicats sont mobilisés contre la crise sociale et politique qui frappe le pays. La CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC, l’Unsa, la CFTC, la FSU 17 et Solidaires appellent à cinq manifestations en Charente-Maritime : à 10h au jardin public de Jonzac, à 10h30 devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort et devant l’Hôtel-de-Ville de Saint-Jean-d’Angély, avant un grand rassemblement l’après-midi à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle. Objectif : dénoncer la politique d’austérité du chef de l’État, comme le souligne Pascal Gandemer, secrétaire départemental de la FSU 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/09/manif-fsu-1.mp3 Le mouvement intersyndical devrait être plus important que la mobilisation citoyenne « Bloquons tout » qui a eu lieu il y a huit jours. Pascal Gandemer :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/09/manif-fsu-2.mp3

Conséquences de la grève, des perturbations sont à prévoir dans les transports. La SNCF annonce 9 TGV sur 10, et 60% du trafic des TER assurés. Côté bus, pas de grosses difficultés à La Rochelle. Aucune à Saintes, ni à Royan, mais le bac Royan-Le Verdon ne fonctionne pas.

Dans les écoles, le mouvement s’annonce particulièrement suivi, avec 1 enseignant gréviste sur 3. Les services de cantine et d’accueil périscolaire sont perturbés, comme à La Rochelle et Rochefort. Mais un service minimum est assuré, sauf dans les groupes scolaires rochefortais Zola et Guérineau qui sont fermées. Dans l’Agglomération de Saintes, 14 classes sont fermées, mais un service d’accueil minimum a été mis en place.