Le Festival de la fiction bat son plein à La Rochelle. Les stars ont défilé hier sur le Vieux-Port, à l’image de Kad Merad venu présenter la série évènement « Belphégor », mais aussi le chanteur Amir Haddad pour son premier rôle dans « La belle et le boulanger », ou encore Mélanie Doutey, Patrick Timsit et Hugo Becker pour la série « Les disparus de la gare ». Ce soir, ce sont les très attendues séries « Merteuil » et « Montmatre » qui sont présentées en avant-première au Grand théâtre de La Coursive. Hélène FM et Vog Radio seront en direct du Festival de la fiction ce soir et demain, de 18h à 19h, avec deux émissions spéciales de « Chut on écoute la télé », présentée par Alain Jeanne, depuis la brasserie le Brada, sur le Vieux-Port.