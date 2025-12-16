L’appel à la grève des AESH aujourd’hui dans l’Éducation nationale. Une intersyndicale enseignante se mobilise pour la défense des Accompagnants d’élèves en situation de handicap. Elle réclame un véritable statut et une meilleure reconnaissance de ces professionnels qui sont majoritairement des femmes. En Charente-Maritime, la FSU 17 et la CGT Éduc’action appellent à un rassemblement ce midi devant la Direction départementale de l’Éducation nationale à La Rochelle. Pascal Gandemer, secrétaire départemental de la FSU 17, refuse que les AESH soient les soutiers de l’Éducation nationale et continuent d’être maltraités par l’institution. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/aesh-fsu.mp3 Une délégation enseignante et des représentants des personnels AESH seront reçus dans l’après-midi par le directeur académique de la Charente-Maritime Madhi Tamène pour lui exposer leurs revendications.