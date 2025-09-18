D’importants travaux sont sur le point de démarrer dans la zone commerciale de Royan 2. Ils vont consister à réhabiliter la voirie de la rue Lavoisier. Le chantier va se dérouler du 29 septembre au 1er décembre. Des perturbations de la circulation sont à prévoir.

La Communauté d’agglomération Royan Atlantique, qui gère et aménage les zones d’activités économiques du territoire, dans le cadre de sa compétence développement économique, va entreprendre la réhabilitation de la voirie publique de la rue Lavoisier au sein de la zone commerciale de Royan 2. Les travaux prévoient le recalibrage de la rue, la création d’une piste cyclable en rive de chaussée côté opposé aux commerces pour la sécurité des usagers, la création d’une allée arborée coté commerces avec un cheminement piétonnier, des massifs paysagers, des places de stationnements engazonnés, le remplacement des candélabres d’éclairage public, la reprise de la géométrie du carrefour des rues Papin / Lavoisier et l’aménagement de quatre arrêts de bus équipés d’abris pour les usagers. Une première tranche de travaux sera réalisée du 29 septembre au 1er décembre, période pendant laquelle la circulation sera interdite sur le périmètre des travaux compris entre le nouveau carrefour giratoire de la route départementale 750 et la rue Fresnel. Des déviations et une signalisation seront mises en place pour indiquer aux clients l’accès aux établissements de la zone.