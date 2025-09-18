Le phare de Cordouan n’est pas le « Monument préféré des Français ». Le verdict est tombé hier soir, dans l’émission de France 3 présentée par Stéphane Bern. Celui que l’on surnomme le « phare des Rois », situé au large de Royan, dans l’estuaire de la Gironde, s’est classé juste derrière le château de Chantilly, dans l’Oise, arrivé en tête. Une très honorable 2e place pour le phare de Cordouan qui devrait de nouveau attirer les foules ce week-end, lors des Journées européennes du patrimoine. L’entrée est gratuite.