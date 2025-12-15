Visite de chantier jeudi dernier à la station d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a entrepris le mois dernier des travaux de modernisation du système de réutilisation des eaux usées traitées. Ils vont durer cinq mois. Les nouveaux équipements vont permettre l’arrosage des espaces verts communaux et le nettoyage des réseaux d’assainissement, sans puiser dans la ressource en eau potable.

Adopté en 2017, le schéma directeur d’assainissement des eaux usées de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique prévoit d’investir 67 millions d’euros d’ici 2030 pour améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité des systèmes d’assainissement. Ce document de programmation met aussi l’accent sur la nécessité de développer la réutilisation des eaux usées traitées. Un système qui vient en substitution de l’eau potable ou des prélèvements dans le milieu naturel, ce qui permet d’économiser la ressource et de valoriser les eaux usées. Ces eaux usées sont scrupuleusement traitées et contrôlées pour respecter toutes les normes sanitaires. Elles ne sont utilisées que pour des usages non alimentaires, pour l’irrigation agricole ou l’arrosage des espaces verts. Pionnière en matière de réutilisation des eaux usées traitées, la CARA bénéficie d’une longue expérience depuis la fin des années 80. Environ 300 000 mètres cubes d’eaux issues des stations d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer et des Mathes sont en effet utilisées chaque année pour l’arrosage des deux golfs de Royan et La Palmyre, et des espaces verts du Club Med.

Après avoir réalisé une étude de faisabilité en 2019, la CARA a identifié plusieurs nouveaux usages possibles pour les années à venir. Deux nouveaux projets sont actuellement portés par le service assainissement. Ils concernent la réutilisation des eaux usées traitées des stations d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer et Les Mathes, avec un potentiel de 3,4 millions de mètres cubes par an, principalement pour de l’irrigation agricole. D’autres usages complémentaires sont recherchés, comme l’arrosage de l’hippodrome Royan Atlantique ou des stades.

Coût de l’opération des travaux à la station d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer : 1 million d’euros HT.