Alerte aux baïnes en Charente-Maritime. Alors que le soleil revient, et que les conditions météos sont plus propices à la baignade, la préfecture de La Rochelle lance un appel à la vigilance. Un risque très élevé de 4/5 est annoncé pour les journées de ce mercredi et demain jeudi. Les personnes, qui fréquentent les plages du département, sont invitées à la plus grande prudence. D’autant qu’elles ne sont plus surveillées. Cinq communes sont particulièrement exposées : Grand-Village-Plage, Saint-Trojan, Saint-Georges-d’Oléron, La Tremblade et Les Mathes.