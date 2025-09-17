Le Centre intercommunal d’action sociale Aunis Sud organise une grande collecte alimentaire vendredi et samedi à Surgères, et pour la première fois à Aigrefeuille-d’Aunis. Une action caritative au profit de l’épicerie solidaire, qui s’inscrit dans un projet partenarial et pédagogique avec des élèves de 1ère année de CAP du lycée du Pays d’Aunis. L’objectif étant de soutenir les bénéficiaires qui sont, chaque année, toujours plus nombreux à solliciter l’aide du CIAS Aunis Sud, comme le souligne sa directrice Cécile Gioan :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/09/collecte-epicerie.mp3 La collecte va se dérouler vendredi, de 9h à 19h, et samedi de 9h à 12h30.