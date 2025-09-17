Alerte aux physalies à Royan. Leur présence est signalée depuis quelques jours sur plusieurs plages de la ville, notamment à Pontaillac, au Chay et à Foncillon. La mairie met en garde contre ces organismes marins différents de la méduse, dont le venin peut être dangereux pour les humains. Il peut provoquer de vives brûlures, des douleurs intenses, des vomissements, des difficultés respiratoires, voire des pertes de connaissance. En cas de piqûre et de symptômes inquiétants, il faut contacter le Centre 15.