

La présentation hier à La Rochelle de la première édition de « Skatepark en fête ». Une journée dédiée aux sports de glisse, proposée par le Département de la Charente-Maritime. La commune d’Aigrefeuille-d’Aunis a été choisie pour organiser cet événement inédit qui va se dérouler dimanche prochain, toute la journée. L’occasion pour le public de s’initier au skate, au roller et à la trottinette, et d’assister à des démonstrations et compétitions de pros de la glisse.

Le rendez-vous est donc donné ce dimanche 21 septembre, de 10h à 19h, au nouveau skatepark d’Aigrefeuille-d’Aunis qui accueillera la première édition de « Skatepark en fête ». Une journée entièrement consacrée aux sports de glisse, organisée par le Département, pour toute la famille. Des animations gratuites seront proposées, ainsi qu’une compétition ouverte à tous et des initiations gratuites au skate, rollers et trottinettes dès l’âge de 5 ans. À 12h, le public pourra assister à plusieurs démonstrations de professionnels de la glisse : du Roller freejump, en présence de Dame Fall, quadruple champion du monde entre 2021 et 2024 ; du Slalom, en présence de Rachel Fallourd et Pierre Célat, actuel sélectionneur de l’équipe de France de Roller freestyle ; et d’acrobaties aériennes en roller, en présence d’Étienne Maréchal, sportif de haut niveau professionnel. Ce dernier qui proposera à 13h30 un show de sa spécialité, en compagnie d’Antoine Chazard pour un spectacle d’acrobaties en trottinette. De 14h à 18h30, place à la compétition qui est ouverte à tous et sur inscription au tarif de 5 euros.

L’accès au site est en entrée libre.