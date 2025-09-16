L’appel à une mobilisation massive ce jeudi 18 septembre partout en France, dans le cadre de la journée d’action nationale intersyndicale. En ligne de mire : les mesures budgétaires et d’économies du gouvernement. Les syndicats appellent à plus de justice fiscale et sociale. En Charente-Maritime, cinq rassemblements sont annoncés. À 10h au jardin public de Jonzac ; à 10h30, devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort et place de l’Hôtel-de-Ville à Saint-Jean-d’Angély ; et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle. D’importantes perturbations sont à prévoir dans les transports, mais aussi dans le fonctionnement des cantines scolaires.