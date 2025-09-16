L’appel à manifester contre la fermeture des guichets à la gare de Royan. L’association Les Sept Sentinelles, qui est membre du Comité régional de vigilance ferroviaire de Nouvelle-Aquitaine, et le syndicat CGT des cheminots de Saintes se mobilisent sur place, ce samedi à 11h. Une action « crier gare » est annoncée pour dénoncer la politique de « déshumanisation » des gares menée par la SNCF, selon les deux organisations, et protester contre la fermeture des guichets à la gare de Royan. Ceux de la gare de Saintes sont également menacés.