La Ville de Marennes-Hiers-Brouage veut attirer de nouveaux médecins et le fait savoir. Elle vient de lancer une campagne d’attractivité médicale intitulée « À Marennes, devenez la perle des soignants », avec en sous-titre « Et si votre carrière prenait vie dans la capitale de l’huître », histoire de bien assimiler le jeu de mots. L’enjeu est important pour le territoire qui, comme ailleurs, souffre d’un manque de professionnels de santé, comme le déplore la maire Claude Balloteau, qui a plus d’un argument pour séduire de nouveaux praticiens :

Cette nouvelle campagne d’attractivité intervient quelques jours avant l’ouverture début octobre d’une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire, située dans l’ancien tribunal, à proximité de la mairie. Trois médecins et deux infirmiers pourront y être accueillis afin de renforcer l’offre de soins.