

L’ouverture aujourd’hui d’une nouvelle boutique solidaire Emmaüs en centre-ville de Marennes. Située rue Dubois-Meynardie, dans l’ancienne imprimerie, près des studios de Vog Radio, elle va proposer des vêtements rétro, du linge de maison, des disques vinyles, du petit mobilier revalorisé et des objets de collection à petits prix. Cette installation s’inscrit dans la dynamique du programme Petites Villes de Demain, porté par la municipalité pour revitaliser le centre-ville. La boutique sera ouverte aux heures d’ouverture du marché situé à proximité, c’est-à-dire les mardis, jeudis et samedis, de 9h à 13h.