La mobilisation, dans le cadre du mouvement national citoyen « Bloquons tout », a débuté en Charente-Maritime. Une centaine de personnes se sont rassemblées ce matin au rond-point de la Brûlerie à Saintes, direction Rochefort. La bretelle de sortie de l’autoroute A10 a été bloquée. À La Rochelle, le dépôt de la propreté urbaine a été bloqué ce matin également. Un rassemblement a eu lieu place de l’Europe à Mireuil, direction la place de Verdun, avec la mobilisation de plusieurs centaines de manifestants. Un autre a débuté à 10h30 place Colbert à Rochefort. Rochefort où une action est prévue cet après-midi, à 14h, au rond-point de la zone de Béligon, près du centre hospitalier, pour dénoncer la casse de l’hôpital public.