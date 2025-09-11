

Le festival Cycle and sound revient ce dimanche en Aunis Sud. L’évènement, qui met à l’honneur la culture et le patrimoine rural, se déroule cette année sur les communes de Bouhet, Anais et Virson. La Communauté de communes Aunis Sud propose une grande balade à vélo de 19 km, à l’occasion d’une après-midi festive et musicale. Guillaume Brivio, responsable de la communication, nous en parle :

L’occasion de découvrir le territoire autrement selon Guillaume Brivio, qui nous précise le programme détaillé de l’évènement :

500 participants sont attendus, dont une centaine pour la balade à vélo. C’est gratuit. Restauration sur place.