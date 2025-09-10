L’appel à la mobilisation et à la grève ce mercredi 10 septembre partout en France. Le mouvement citoyen « Bloquons tout » va entraîner des perturbations, notamment dans les transports, comme en Pays royannais avec des risques de retard sur le réseau Cara’Bus. Des perturbations sont également à prévoir dans les services publics. Dans le Bassin de Marennes par exemple, les accueils de loisirs et l’Espace France services sont fermés toute cette journée.

La mobilisation va prendre diverses formes. Des rassemblements et des actions coup de poing sont prévus ce matin à Saintes ; à La Rochelle, rendez-vous est donné à 10h place de l’Europe, dans le quartier de Mireuil, direction la place de Verdun ; et à Rochefort, c’est à 10h30 place Colbert. À noter que des débrayages sont également annoncés dans différentes entreprises et services publics du département, et dans les centres hospitaliers de La Rochelle, Saintes, Royan et Jonzac. Ce mouvement contre la politique d’austérité et les mesures budgétaires se déroule dans un contexte particulier, au lendemain de la démission du chef du gouvernement François Bayrou remplacé par l’ex-ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui devient le 7e Premier Ministre du président Macron, et le 5e depuis le début de son second quinquennat. Du jamais-vu sous la Ve République. La passation de pouvoir est prévue ce midi.