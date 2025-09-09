

À compter du 1er janvier 2026, tous les meublés de tourisme devront être déclarés sur l’île d’Oléron. Afin de mieux réguler le marché de la location saisonnière, les huit communes du territoire insulaire ont décidé de mettre en place un numéro d’enregistrement et une autorisation préalable de changement d’usage, dans la limite d’un quota communal. Trois réunions publiques sont organisées pour mieux comprendre ce qui va changer.

Depuis le 19 novembre 2024 et l’adoption de la loi LE MEUR, les communes ont la possibilité de réguler les meublés de tourisme sur leur territoire. Les huit communes oléronaises ont ainsi décidé de mettre en place, dès le 1er janvier 2026, une obligation pour toute location de meublé touristique de disposer d’un numéro d’enregistrement, et d’obtenir une autorisation préalable de changement d’usage. Ainsi, depuis le 1er septembre, la plateforme d’enregistrement des meublés de tourisme est ouverte. Les propriétaires peuvent désormais procéder à la déclaration de leurs biens. Pour les accompagner, trois réunions publiques d’information sont proposées pour présenter ces nouvelles démarches qui se font en ligne. Ces rendez-vous sont animés par des élus et une intervenante de la plateforme de télédéclaration « 3D OUEST ». L’accès est libre et gratuit, sans inscription.

La première a eu lieu cet après-midi à Saint-Georges-d’Oléron. Une autre est prévue demain à 10h au cinéma Eldorado de Saint-Pierre-d’Oléron. Et la dernière se tient ce jeudi à 18h30, à la salle polyvalente de Grand-Village-Plage.