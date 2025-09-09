Le mouvement « Bloquons tout » sera soutenu à La Rochelle par le collectif Assemblée citoyenne. Un collectif qui se mobilise depuis pratiquement un an pour faire vivre la dynamique du Nouveau Front Populaire, et appeler à l’unité des partis politiques de gauche de La Rochelle et son agglomération, en vue des prochaines échéances électorales. Il appelle à la mobilisation demain pour lutter contre le système en place, comme le souligne Léa Crestois, coordinatrice :

Le collectif Assemblée citoyenne soutient également l'appel à la journée d'action nationale du 18 septembre, avant d'organiser le 19 une réunion pour continuer le travail de construction d'un rassemblement des forces de gauche. C'est à 18h30, salle de La Passerelle à Mireuil.