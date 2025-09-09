L’inauguration en grande pompe ce matin de la Maison de Pierre Loti à Rochefort. En présence des élus locaux, du président de région Alain Rousset, du préfet de Charente-Maritime Brice Blondel, de l’académicien Érick Orsenna, mais sans l’ex-ministre de la Culture Rachida Dati, ni Stéphane Bern de la Mission patrimoine. Rouverte au public depuis le 10 juin, après treize ans de travaux et autant de fermeture, l’étonnante demeure de l’écrivain fantasque a retrouvé tout son lustre d’antan. Une restitution à l’identique, comme en 1923 à la mort de Pierre Loti. Le maire de la Ville Hervé Blanché ne tarit pas d’éloge à l’égard de ce fleuron majeur du patrimoine local :

Émerveillement également pour la présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly, qui était présente ce matin à l’inauguration :

Pour sa part, le préfet Brice Blondel a souligné le caractère exceptionnel du chantier de réhabilitation, qui s’inscrit dans un vaste programme de sauvegarde du patrimoine charentais-maritime :

Labellisé « Maison des illustres » par le ministère de la Culture, la Maison de Pierre Loti accueille de nouveau les visiteurs, qui ont été particulièrement nombreux cet été. Pour la découvrir, il va encore falloir s’armer de patience, puisque les réservations affichent complet jusqu’au 31 décembre. Mais des visites exceptionnelles de 30 minutes seront proposées lors des Journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre, mais les places seront très limitées.